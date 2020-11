BORGHESE GREEN - MEZZE MANICHE, CARCIOFI, CECI E MENTA 27 novembre 2020

Tempo: **

Costo:*

Difficoltà:*



Ingredienti per 4 persone:

320 g mezze maniche

850 g carciofi (circa 6 pz)

80 g scalogno

1 spicchio d'aglio

40 g olio evo

160 g ceci cotti in acqua

350 g olio di semi per frittura

200 g brodo vegetale

Rosmarino, menta

Zucchero, sale, pepe q.b.



Preparazione:

Con un pelapatate sfibrare i gambi dei carciofi. Tagliare a pezzetti i gambi, togliere le foglie più esterne e la parte superiore. Dividere a metà e con un coltellino o scavino e togliere la barbetta interna, poi tagliare a fettine. Metterne una parte in una ciotola in acqua e un po' di farina. Far soffriggere in una casseruola, con un filo d'olio, lo scalogno pelato e tagliato sottile, l'aglio, i gambi e i carciofi a fettine e un rametto di rosmarino. Aggiustare di sale e pepe, aggiungere il brodo vegetale e lasciar cuocere a fuoco basso per 20 minuti.

Prendere i ceci lessati e friggerli in abbondante olio di semi bollente. Scolarli su della carta assorbente, poi ripassarli in padella con sale, pepe e un pizzico di zucchero.

Scolare i carciofi a fettine e friggerli nello stesso olio di frittura dei ceci.

Cuocere la pasta in acqua bollente salata, scolare e saltare le mezze maniche in padella con i carciofi stufati e un filo di olio evo. Impiattare aggiungendo le lamelle di carciofi fritti, i ceci fritti e qualche foglia di menta.