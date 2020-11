BORGHESE GREEN - FARFALLE, SCAROLA E PISTACCHI 25 novembre 2020

Ingredienti per 4 persone:

320 g farfalle

400 g scarola

40 g olive

10 g capperi

60 g olio evo

10 g pomodoro secchi

40 g granella tostata di pistacchi

1 spicchio aglio

Zucchero q.b.



Preparazione:

Pulire la scarola. Conservare il cuore e far stufare tutto il resto in padella con olio, pomodori secchi tagliati grossolanamente, capperi e del peperoncino fresco. Prima di terminare la cottura prelevare una parte e frullarla con poca acqua. Sii dovrà ottenere una salsa saporita e gustosa di colore verde. Cuociere la pasta in acqua bollente, scolarla e condirla con la salsa, la scarola stufata, la granella di pistacchi e i cuori della scarola.