BORGHESE GREEN - CHITARRA ASPARAGI E BACCHE DI GOJI 03 dicembre 2020

Tempo: **

Costo:**

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

320 g pasta alla chitarra

60 g scalogno

600 g asparagi

200 g olive nocellara

100 g capperi

40 g olio evo

40 g vino bianco

180 g tofu

100 g bacche di goji

Sale e pepe q.b.

Timo e basilico rosso



Preparazione:

Pulire gli asparagi e pelare il gambo con il pelapatate, quindi tagliarlo a rondelle sottili. Pulire lo scalogno, tritare e soffriggere in padella con un filo d'olio, aggiungere le punte di asparagi a piccoli cubetti e cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata frullare e setacciare con un colino a maglie fini.

Preparare la polvere di capperi mettendoli su una teglia coperta di carta da forno. Infornare a 85 gradi per 4 ore. Una volta essiccati frullare e passarli al setaccio per ottenere una polvere fine.

Far reidratare le bacche di goji con un filo d'olio, un pizzico di sale e il vino bianco. Lavare, denocciolare le olive e tagliarle a coltello grossolanamente. Tagliare i gambi degli asparagi a rondelle e saltarle con le olive in una padella con un filo d'olio. Una volta rosolate aggiungerle alla crema di asparagi.

Setacciare il tofu in un setaccio a maglie molto fini. Aggiustare di sale e pepe, aggiungere l'olio evo e il timo e amalgamare il tutto per preparare una ricotta di tofu.

Cuocere la pasta alla chitarra in acqua bollente salata, mantecarla con il ragù di asparagi. Impiattare e rifinire il piatto con le bacche di goji, la polvere di capperi e una quenelle di ricotta di tofu. Completare con delle foglie di basilico rosso.