BORGHESE GREEN - BICCHIERINO AVENA COCCO CIOCCOLATO 24 novembre 2020

Tempo: **

Costo:**

Difficoltà:**



Ingredienti per 4 persone:

100 g farina 00

60 g olio di cocco

50 g zucchero di canna grezzo

50 g cocco rapè

3 g sale

35 g olio cocco

450 g latte di avena

40 g zucchero

120 g cioccolato extra fondente 70%

Foglie di menta q.b.



Preparazione:

Preparare il crumble:

mescolare farina, cocco rapè, zucchero, sale e olio di cocco con le mani. Devi ottenere un impasto grossolano. Poi trasferire su una teglia coperta da carta da forno, cuocerein forno statico a 170°C per circa 15 minuti. Lasciar raffreddare, miscelare con l'olio di cocco rimanente e stendere il crumble su un foglio di carta da forno; far raffreddare in frigorifero.



Per il cremoso al cioccolato:

mettere il cioccolato in un pentolino, aggiungere il latte d'avena, un pizzico di sale e far sciogliere a fiamma bassa. Poi aggiungere lo zucchero, mescolare bene e trasferire in una ciotola. Aggiungere il rimanente latte d'avena, mescolare e lasciar raffreddare in frigorifero per un paio di ore. Poi trasferire in una tasca da pasticcere.

Mettere sul fondo di un bicchierino il crumble a piccoli pezzi, dressare il cremoso alternando con altro crumble fino a riempire tutto il bicchiere. Rifinirei con delle foglie di menta fresca.