BORGHESE CHOCOLATE - TORTA SACHER 18 novembre 2020

Tempi:***

Costo:**

Difficoltà:***



Ingredienti per 1 torta di 20 cm di diametro:

Per l'impasto:

135 g di cioccolato fondente 65%

70 g di burro

90 g di tuorli

15 g di latte

140 g di albumi

120 g di zucchero

70 g di farina

15 g di cacao

2 g di lievito in polvere

180 g di cioccolato fondente 70% tritato

40 g di miele millefiori

confettura di albicocche q.b.



Preparazione:

Per l'impasto:

sciogliere a microonde il cioccolato e il burro a 40/45°C. Aggiungere i tuorli e il latte, emulsionare il tutto con un mixer a immersione o una frusta. Si deve formare una bella ganache al cioccolato.

Setacciare farina, cacao e lievito insieme. A parte montare l'albume con lo zucchero aggiungendolo in due volte, deve diventare lucido e cremoso.

In una ciotola amalgamare alternando le polveri e gli albumi montati con il composto di cioccolato. Infine, versare in una tortiera imburrata e infarinata e cuocere a 180°C per 25 minuti.

Per la glassa al cioccolato:

portare ad ebollizione il latte con il miele. Versarlo caldo sul cioccolato tritato e mixare. Aggiungere anche il burro tagliato a pezzettini e mixare ancora. Conservare fino al momento della glassatura della torta.

Tagliare la torta in due strati e farcire ogni strato con la confettura di albicocche leggermente scaldata al microonde. Spatolare anche la superficie della torta con dell'altra confettura; farla raffreddare. Infine, ricoprire bene tutta la torta con la glassa al cioccolato e decorare a piacere.