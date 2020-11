BORGHESE CHOCOLATE - SEMIFREDDO AL CIOCCOLATO 17 novembre 2020

Ingredienti:

Per la crema al cioccolato:

145 g di atte

30 g di tuorlo

35 g di zucchero

15 g di amido di riso

200 g di cioccolato al 70%

200 g di panna

Per la meringa italiana:

140 di zucchero

35 g di acqua

70 g di albume



Per le scaglie di cioccolato:

100 g di cioccolato fondente 70%

Per la decorazione

Cacao in polvere q.b.



Preparazione:

Per le scaglie di cioccolato:

in una pirofila fredda di frigorifero mettere il cioccolato sciolto a 45°C (facendo attenzione a lasciarne una piccola parte). Con una marisa mescolare molto bene fino a raffreddarlo a 27°C (deve ispessirsi). Rimetterlo nella prima ciotola (con il cioccolato ancora caldo) e mescolare molto bene. A questo punto il cioccolato è temperato (lucido, stabile e croccante). Stendere il cioccolato il più sottile possibile su un foglio di carta da forno, metterlo a raffreddare in frigorifero.

Per la meringa italiana:

portare ad ebollizione l'acqua e lo zucchero. Cominciare a montare l'albume in planetaria a media velocità. Quando lo sciroppo arriva a 121°C versare a filo sugli albumi. Continuare a montare fino a quando la meringa non si sarà intiepidita. Conservare fino al momento dell'uso.

Per la crema al cioccolato: mettere il latte in un pentolino e farlo bollire. Miscelare lo zucchero con l'amido di riso e poi unire i tuorli. Aggiungere una parte di latte caldo; rimettere il tutto insieme all'altra parte del latte e cuocere fino a portare la crema ad 82°C. Versare il composto sul cioccolato tritato ed emulsionare con il mixer ad immersione.

Montare la panna, unirla alla crema al cioccolato (in due tempi) e mescolare bene. Aggiungere 200 g di meringa italiana e, infine, 50 g di scaglie di cioccolato. Versare nello stampo in silicone e mettere in freezer (per 12 ore) prima di sformare e decorare con altre scaglie di cioccolato.