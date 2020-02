Tutti i numeri dell’Ops Intesa Sanpaolo su Ubi

Intesa Sanpaolo punta a conquistare Ubi Banca. Il gruppo guidato da Carlo Messina ha lanciato un offerta pubblica di acquisto, non ostile ma neanche concordata, sulla banca del numero uno Victor Massiah. La scelta di Messina e del cda di Intesa è caduta su Ubi, una delle banche più prossime al colosso milanese, non solo per l'affinità identitaria ma anche per la qualità della gestione e l'attenzione per i temi della sostenibilità.