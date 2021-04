Sull’azionario puntare su Europa, Giappone e Mercati emergenti 23 aprile 2021

Dopo una fase di mercati rialzisti, è importante scegliere bene come orientare il portafogli, anche alla luce del livello dei prezzi. Se il mercato azionario americano ha prezzi già piuttosto alti, interessanti possono essere invece l'Europa, il Giappone e i mercati emergenti. Buone opportunità possono arrivare dal mercato obbligazionario americano. Che registra un rialzo dei rendimenti. Per quanto riguarda i settori, bene puntare alle azioni cicliche che risentiranno della ripresa economica. Le indicazioni di Giuliano D'Acunti, Country Head per l'Italia di Invesco.