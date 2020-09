Space economy, le opportunità e le sfide per l’Italia di Monica D'Ascenzo 24 settembre 2020

La space economy a livello globale aveva a fine 2018 un valore di 360 miliardi. Una cifra che si stima possa salire a 1,5-3 mila miliardi di dollari nel 2040. In Italia il settore continua a crescere e conta oggi un valore di 2 miliardi e impiega 7mila persone in oltre 265 aziende di grandi dimensioni, 49 pmi e 23 startup. Delle opportunità e delle sfide del settore in Italia parla Maria Cristina Falvella, presidente della Fondazione Amaldi e dirigente tecnologo dell'Agenzia spaziale italiana