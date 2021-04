Sostenibilità come fattore di rendimento dei portafogli 02 aprile 2021

Per anticipare il mercato è importante guardare a indicatori tradizionali e non tradizionali. I primi, crescita economica, politiche monetarie, investimenti e riforme possono dare importanti indicazioni su dove andranno i mercati, ma non sono gli unici. Oggi, infatti, diventa sempre più importare guardare a indici meno istituzionali, ma altrettanto importanti per poter anticipare i grandi trend. L'evoluzione della pandemia e dei vaccini, saranno certamente da seguire in futuro. Così come i rischi ambientali, per esempio, che rappresenteranno un interessante fattore di rendimento dei portafogli. L'analisi di Andrea Argenti, Country Head per l'Italia di Lombard Odier IM