Sileoni (Fabi): «Troppa gente in filiale e tanto lavoro: banche assicurino sicurezza» di Marco lo Conte 24 marzo 2020

«Altro che calo delle operazioni: negli ultimi mesi è aumentato il flusso di clientela agli sportelli bancari: le banche dicono il contrario per poter tagliare il personale». Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, una delle sigle bancarie più rappresentative, affonda il colpo contro gli istituti di credito dopo aver minacciato lo sciopero per le carenze di presidi di sicurezza contro il coronavirus. Sileoni è intervenuto nel corso di Il Sole Risponde, il videoforum in onda sul sito web del del Sole 24 Ore e sui canali social di testata