Seguire i macro trend ma senza concentrazioni nei portafogli di Rosalba Reggio 02 novembre 2020

Per approfittare delle opportunità offerte dal mercato è importante seguire i trend che condizioneranno l'economia nei prossimi 10 anni, l'arco temporale è bene che sia ampio, per aver la possibilità di vedere crescere il proprio investimento, gli strumenti da usare dovranno essere calibrati in base agli obiettivi e alle aspettative dell'investitore, i portafogli dovranno essere sempre ben diversificati per tenere basso il rischio. Le indicazioni di Paola Pallotta, Managing Director di Capital Group in Italia.