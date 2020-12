Risparmio, quando l’offerta è “educativa“ di Marco lo Conte 05 dicembre 2020

I neuroscienziati indagano sul nostro comportamento di fronte al denaro, per capire le ragioni delle nostre predilezioni che a volte sono non motivate da una valutazione dei rischi e delle opportunità, bensì principalmente dall'emotività. Il che non è per niente raro anzi: pur di avere la garanzia del capitale investito i risparmiatori sono disposti a pagare tanto molto più di quello che otterrebbero facendo scelte improntate alla gestione del rischio.