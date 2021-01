Rischio bolla di criptovalute sui mercati di Rosalba Reggio 18 gennaio 2021

In questo periodo i mercati sono caratterizzati da una forte presenza, talvolta da una dominanza, di piccoli investitori, come si è visto per esempio con Tesla.

Questo si è manifestato anche con eccessi di mercato, di cui il Bitcoin è la punta dell'iceberg, che hanno provocato un effetto gregge, rappresentando un elemento distorsivo e creando le condizioni di una possibile bolla. Il commento di Andrea Delitala, Head of Euro Multi Asset di Pictet Asset Man