Restare sul value al 5/10% ma puntare sul growth di Rosalba Reggio 28 maggio 2021

Quale rotazione settoriale operare nel portafoglio? Quale sarà il trend delle obbligazioni in area Euro? E che tipo di impatto avranno le prossimi elezioni politiche in Germania a settembre, ma anche in Francia il prossimo aprile? Di questo si parla nella puntata di Trading con Alessandro Tentori, Chief Investment Officer di AXA IM Italia