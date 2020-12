Rendimenti interessanti per i BTP di Rosalba Reggio 07 dicembre 2020

I BTP italiani sono tra i pochi ad avere rendimenti positivi sul lungo periodo e questo resterà uguale nei prossimi mesi. In un momento in cui nel reddito fisso la parola d'ordine è ricerca di rendimento, i BTP sono dunque avvantaggiati. Le aste sono andate molto bene e la richiesta è ampia, le prospettive dunque sono positive. Attenzione alle prossime riunione delle Banche Centrali, BCE e FED, che continueranno i piani di acquisto per sostenere le economie rallentate dalla seconda ondata del coronavirus. L'intervista a Trading di Massimiliano Maxia, Fixed Income Product Specialist di Allianz Global Investors.