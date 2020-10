Quando l’economia circolare fa bene al portafogli di Rosalba Reggio 19 ottobre 2020

Covid 19 ci ha portato a fare delle riflessioni sul modo in cui i fattori sociali e ambientali interagiscono, abbiamo visto come prestare scarsa attenzione ai fattori ambientali abbia avuto ripercussioni sulla salute degli esseri umani. In un periodo in cui si parla tanto di sostenibilità, qual è l'importanza di una corretta formazione alla sostenibilità, sia per gli operatori che per gli investitori, che consenta anche di evitare fenomeni di green washing e aiuti a orientarsi in una tipologia di investimento orientata sul medio-lungo periodo? Quali sono le sfide principali e come trasformarle anche in una opportunità di guadagno sui mercati finanziari? Risponde Matthieu David, responsabile per l'Italia di CANDRIAM.