Puntare su azioni e obbligazioni ESG e Green di Rosalba Reggio 28 settembre 2020

La pandemia di coronavirus ha creato grandi danni economici e continua ad alimentare le incertezze. Ma la crisi in corso può rappresentare un'opportunità da non perdere. Il processo di digitalizzazione in corso da anni, infatti, ha subito una forte accelerazione. La tecnologia è stata il ponte tra le persone e il lavoro, anche nei momenti di totale lockdown. Ma anche la sensibilità ai temi green è cresciuta molto. Tutti temi che, sui mercati finanziari, rappresenteranno delle occasioni di investimento nel medio/lungo periodo, non solo sull'azionario ma anche sull'obbligazionario. Il commento di Massimo Saitta, Head of Investment Advisory di Intermonte Advisory e Gestione