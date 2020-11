Occhio a inflazione e svalutazione del dollaro di Rosalba Reggio 30 novembre 2020

I mercati finanziari stanno andando molto bene, ma è importante saper valutare quanto il prezzo rispecchi realmente la potenziale crescita degli utili delle società. Certamente avranno buone prospettive i titoli ciclici e quelli coinvolti in qualche modo con i piani green. Sarà necessario però essere selettivi e in questo l'intelligenza artificiale potrà dare un buon contributo. In generale, poi, sarà importante tener d'occhio la svalutazione del dollaro e l'inflazione, perché se salisse sarebbe un grande problema per i Paesi molto indebitati. Il commento di Manuel Pozzi, Investor Director di M&G Investments.