Nonostante il rally, l’auto resta un’opportunità di mercato di Rosalba Reggio 26 marzo 2021

Il settore è da anni considerato dagli investitori strutturalmente in difficoltà, dal controllo sulle emissioni, alle sfide connesse ai cambiamenti tecnologici e all'elettrificazione. A un anno dalla pandemia, che ha visto i volumi crollare, il settore europeo è tra i migliori del listino per crescita, con una performance di +140%. Una realtà inimmaginabile, solo un anno fa, quando il distacco da Tesla, che da sola capitalizzava come l'intero settore, sembrava incolmabile. Cos'è successo in questi mesi? E' un trend destinato a durare o siamo a un picco? Ne parla a Trading Marco Mencini, Senior Portfolio Manager di Plenisfer SGR.