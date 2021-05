Nel portafoglio diversificare con value e tecnologie di Rosalba Reggio 14 maggio 2021

La diffusione dei vaccini e i grandi capitali stanziati dall'amministrazione Biden hanno dato un grande stimolo all'economia americana, ma anche in Europa sono state viste al rialzo le previsioni di crescita del Pil. Dove investire dunque? Con queste premesse sarà importante valutare il livello dei prezzi, che in Usa sono oggi più alti e rendono alcuni investimenti meno interessanti. Per avere un portafoglio equilibrato oggi, conviene dunque restare su titoli value, molto colpiti dall'epidemia e in ripresa da novembre, bilanciando però anche sui settori con grandi prospettive come la tecnologia. L'analisi di Carlo Benetti Market Specialist di GAM Italia SGR.