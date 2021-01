Nel 2021 investment grade ed emergenti nell’obbligazionario

Nel 2021 l'economia del mondo registrerà una crescita del 5%, ma il dato è la media della diversa crescita dei Paesi. Per avere conferma di questo, basta vedere il trend degli ultimi anni e le previsioni sul prossimo. Alla fine del 2021 si stima che l'economia dei tre anni (dal 2019) registri una crescita negli Stati Uniti dell'1/2%, una crescita del 6% nei Paesi emergenti e una flessione del 2% in Europa. Trend e ritmi diversi, che saranno ancora condizionati nei prossimi mesi dalla diffusione o dal controllo della pandemi da coronavirus. Per investire con equilibrio nei prossimi mesi, è importante non dimenticare l'obbligazionario. Ma dove investire? Investment grade ed emergenti (anche in valuta locale), le indicazioni di Matteo Astolfi, managing director di Capital Group in Italia.