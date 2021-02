Nel 2021 bancari in crescita grazie ai ricavi da Trading 19 febbraio 2021

Il settore bancario è reduce da una fase difficile in cui ha dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, da un lato rafforzare il patrimonio e fare pulizia nel bilancio, dall'altra lavorare per far crescere la redditività. Lavoro non facile, visto il basso livello dei tassi di interesse, dove la raccolta non ha un costo inferiore allo zero, mentre gli impieghi ai buoni clienti vengono offerti praticamente senza costi. Nonostante questo, però, il 2021 sarà un anno positivo per le banche: finché ci saranno le garanzie statali sugli impieghi, infatti, sarà scongiurato il rischio di una recrudescenza di sofferenze e incagli e grazie all'andamento del trading, favorito dalla molta liquidità, sarà garantito un buon andamento dei ricavi. L'analisi di Piergiacomo Braganti, Research Director di Wisdom Tree.