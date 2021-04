Nei portafogli azioni e obbligazioni indicizzate all’inflazione 16 aprile 2021

Il focus sull'inflazione nell'ultimo decennio è stato a tratti spasmodico. Tale interesse si spiega per l'importanza di questo indicatore nelle diverse asset class: non solo definisce il rischio e rendimento dei vari strumenti finanziari, ma anche le loro correlazioni. Alla luce di quanto sta succedendo in questo periodo sull'inflazione, dunque, come gestire al meglio le scelte di portafoglio? Se ne parla a Trading con Roberto Rossignoli, Portfolio Manager di Moneyfarm