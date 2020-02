Moratti: «Ubi è leader tra le banche nelle sostenibilita» di Manuela Brambati 08 febbraio 2020

Il presidente di Ubi Banca, Letizia Moratti, spiega: “Siamo pionieri nella sostenibilità' grazie al lancio di un centinaio di bond sociali e della prima obbligazione green collocata lo scorso anno”. L'Italia, prosegue, e' pronta ad affrontare la sfida della green economy anche grazie alle tecnologie: “Ormai in questo settore lavorano più di 3 milioni di persone ovvero più del 13% degli occupati. Rispetto alle imprese europee siamo all'avanguardia”. Ubi Banca e' impegnata anche sul fronte della sostenibilità sociale per i dipendenti. Un impegno che si traduce “nel rafforzamento del welfare aziendale che aiuta a compensare un sistema pensionistico in seria difficoltà'”.