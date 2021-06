Le regole del breve periodo: flessibilità, relative value e diversificazione di Rosalba Reggio 04 giugno 2021

Le prospettive di crescita dell'economia mondiale sono solide e strutturali, ma non mancano, soprattutto nel medio periodo, incertezze legate soprattutto alla pandemia. Fino a fine 2021, comunque, grazie a politiche monetarie e fiscali accomodanti, ma anche per un rimbalzo rispetto al passo indietro fatto nello scorso anno, la crescita sarà sostenuta. Alla luce di questo, come orientarsi sui mercati nel breve periodo? E quali modifiche apportare in portafoglio nel medio periodo? Ne parla Silvia Dall'Angelo, Senior Economist per la divisione internazionale di Federated Hermes.