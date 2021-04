La lira turca soffre per le manovre di Erdogan 09 aprile 2021

Mentre in Europa si inizierà la sperimentazione entro il 2021, ma lo sviluppo potrebbe durare 4 anni, in Cina si lavora allo sviluppo di una valuta digitale nazionale fin dal 2014. Intanto il dollaro si rafforza penalizzando le valute dei Paesi emergenti. Quali dinamiche sulle valute e quali impatti sui mercati emergenti anche alla luce delle prospettive di rialzo dei tassi? E tra questi, in Turchia, dopo il terzo licenziamento in meno di due anni del governatore della Banca centrale, cosa accadrà sul fronte dei tassi e sarà possibile per la Turchia ripristinare la fiducia sulla lira? Ce ne parla Mauro Ratto, Co-Fondatore e Co-CIO di Plenisfer SGR