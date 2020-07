La giornata dei mercati 06 luglio 2020

Il balzo della Borsa di Shanghai ha infuso ottimismo anche ai listini europei che hanno chiuso in buon rialzo la seduta di lunedì 6 luglio.

Piazza Affari è ritornata sopra i 20mila punti nel suo indice vedetta, segnando i massimi da un mese e guadagnano l'1,55%. Occhi puntati su Ubi Banca che ha guadagnato il 4,2% nel primo giorno valido per l'adesione all'offerta pubblica d'acquisto lanciata da Intesa Sanpaolo sull'istituto lombardo. In calo lo spread a 166 punti. Ordini per 2,37 miliardi di euro nella prima seduta di collocamento del nuovo Btp Futura lanciato dal Tesoro.