La giornata dei mercati 07 agosto 2020

Le Borse europee chiudono in lieve rialzo la seduta del 7 agosto 2020, il cui tema conduttore e' stato in ogni caso la prudenza degli investitori di fronte al rischio di un nuovo innalzamento delle tensioni Usa-Cina. Sul finale, in ogn caso, gli indici sono stati aiutati da una serie di dati macroeconomici americani migliori delle attese. Il Ftse Mib milanese ha così terminato la giornata a +0,21%