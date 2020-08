La giornata dei mercati

In discesa per ampia parte della seduta di venerdì 21 agosto, con cali anche superiori a un punto percentuale, le piazze europee hanno ritrovato tono nel finale, riducendo i ribassi sulla scia di una Wall Street positiva, ma senza trovare il guizzo per riportarsi sopra la parità. Così Milano ha ceduto lo 0,36%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,51%, Londra lo 0,3% circa e Madrid lo 0,34%. Restano comunque i timori legati alla diffusione del Covid-19 e all'incertezza sull'entità della futura ripresa, dopo i dati Pmi dell'Eurozona. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari pochi i titoli in positivo. La migliore è stata Cnh Industrial (+1,62%), che rimbalza dai ribassi della vigilia. In generale deboli i petroliferi, sulla scia del calo del greggio a causa dei timori sulla ripresa della domanda. La peggiore è stata Saipem (-3,5%), che ha pagato anche il taglio di rating da parte degli analisti di Bernstein. Sul mercato valutario, il dollaro torna a rafforzarsi dopo l'avvio in calo. Infine, spread in rialzo a 149 punti, dai 147 punti della chiusura precedente.SEGUI