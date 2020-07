La giornata dei mercati 14 luglio 2020

Chiusura in rosso per le Borse europee nella seduta del 14 luglio 2020 ma sopra i minimi, sulla scia dell'inversione di rotta del Dow Jones a Wall Street dopo un avvio debole. A Piazza Affari il Ftse Mib è sceso dello 0,62%, Parigi ha perso lo 0,9% Francoforte lo 0,8% e Londra ha chiuso poco sopra la parità. Mentre Oltreoceano è partita la stagione delle trimestrali, con quelle di JpMorgan e Citi sopra le attese degli analisti, in Europa gli investitori sono apparsi ancora una volta combattuti tra i due temi che ormai dominano il panorama: la speranza di una ripresa economica - sostenuta anche da alcuni dati macro positivi - e i numeri della pandemia