La giornata dei mercati 08 luglio 2020

Chiusura debole per le Borse europee, con gli investitori preoccupati per la diffusione della pandemia e per l'andamento della congiuntura. Negli States i contagi hanno raggiunto livelli da record sfiorando i 3 milioni di malati. Milano ha perso lo 0,57%, anche se lo spread è migliorato in area 163 punti. A Piazza Affari Banca Generali (-3,78%) è rimasta sotto la lente, visto che la società è finita nell'occhio del ciclone dell'inchiesta del Finacial Times per il coinvolgimento nelle cartolarizzazioni con asset legati a organizzazioni criminali.