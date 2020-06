La giornata dei mercati 20 giugno 2020

Chiusura positiva per le Borse europee nella seduta del 19 giugno, grazie anche alla schiarita tra Usa e Cina sul fronte commerciale. Gli indici hanno terminato sotto i massimi di giornata, frenati in parte dall'andamento debole di Wall Street. Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,68%, Londra dell'1%, Parigi dello 0,42% e Francoforte dello 0,4%. I riflettori sono stati puntati sul Consiglio europeo: non erano previste decisioni sul piano Next Generation Ue, che comprende anche il Recovery Fund da 750 miliardi di euro, allo stato attuale le posizioni dei vari Paesi sembrano non essere cambiate e restano le divergenze, ma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di “discussione molto positiva”.