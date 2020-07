La giornata dei mercati 23 luglio 2020

Chiusura sottotono per le Borse europee nella seduta del 23 luglio. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,7%, Parigi lo 0,07% e Francoforte ha chiuso sulla parità. Dopo un avvio positivo, Milano ha registrato un andamento volatile, con le banche che hanno zavorrato la performance, alla luce delle indiscrezioni sulla possibile richiesta da parte della Banca centrale europea di non distribuire dividendi per tutto il 2020, nonostante l'accordo sul Recovery Fund continui a tenere sotto controllo lo spread tra BTp e bund. I mercati europei sono stati frenati in particolare dai dati sul mercato del lavoro statunitense, con le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione a quota 1,4 milioni, in aumento rispetto alla settimana precedente e più di quanto previsto