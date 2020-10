La giornata dei mercati

Chiusura in calo per le Borse europee, con la cautela che è tornata in primo piano mentre i contagi da coronavirus stanno aumentando in Europa e nel mondo. L’Fmi, pur rivedendo al rialzo le stime per quest’anno, ha lanciato l’allarme sul rallentamento dell’economia globale. Non ha aiutato la notizia che Johnson&Johnson ha deciso di sospendere la sperimentazione del suo vaccino. Milano, il 13 ottobre 2020, ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,81%, anche se lo spread è calato 120 punti. A Piazza Affari sono andate male soprattutto le azioni delle banche, con Bper in caduta libera del 5,1% SEGUI