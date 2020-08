La giornata dei mercati 05 agosto 2020

Chiusura in rialzo per le Borse europee che, al traino di Wall Street, chiudono un'altra seduta positiva in attesa del via libera al nuovo maxi pacchetto di aiuti del Governo americano. Piazza Affari guadagna lo 0,6% con in evidenza Tim (accelera il progetto sulla rete unica) e i petroliferi che sfruttano la fiammata del greggio, in rialzo di quasi il 4%. L'oro continua a macinare nuovi record, ormai stabilmente sopra quota 2mila dollari l'oncia.