La giornata dei mercati 04 agosto 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee, in una giornata ricca di dati societari. Milano è stata la migliore, con il Ftse Mib in progresso dell'1,2%.

Piazza Affari si è risvegliata a fine mattina, subito dopo al diffusione dei conti semestrali di Intesa Sanpaolo, risultati al di sopra delle attese. I titoli non solo hanno guadagnato il 5%, ma hanno trascinato al rialzo anche tutto il settore delle banche. Si sono inoltre distinte le Tim, salendo di oltre il 6 nell'attesa dei conti dei primi sei mesi del 2020 e di novità sulle trattative con Kkr sulla rete secondaria.