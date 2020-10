La giornata dei mercati 01 ottobre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee. intimorite dal tracollo del prezzo del greggio, arrivato a perdere il 6%. La diffusione della pandemia e i timori per l'economia hanno fatto da contraltare ad alcuni dati macro incoraggianti e all'entusiasmo creato dalle discussioni in America per trovare la quadra sul quinto piano di aiuti. Milano, nel primo giorno di ottobre 2020, è salita dello 0,24%, grazie alla volata del 7% Stmicroelectronics. Lo spread a chiuso in calo in area 135 punti. St è stata premiata nel giorno in cui i vertici della società, del tutto a sorpresa, hanno ritoccato al rialzo le stime per fine anno