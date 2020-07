La giornata dei mercati 27 luglio 2020

I timori per una seconda ondata di contagi da coronavirus in Europa, con la crisi sempre più nera di compagnie aeree e titoli legati al turismo, mettono il freno ai listini del Vecchio Continente nella seduta del 27 luglio, con gli investitori che si rifugiano in massa nell'acquisto di lingotti d'oro, ormai vicino al record dei 2mila dollari. Dopo una giornata senza mordente, in cui la peggiore è stata Madrid (-1,7%), Piazza Affari ha chiuso poco sotto la parità con una perdita dello 0,3%.