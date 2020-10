La giornata dei mercati 16 ottobre 2020

Chiusura vicino ai massimi di seduta per le Borse del Vecchio Continente il 16 ottobre, spinte dagli acquisti su auto e lusso e dal buon andamento di Wall Street. Milano ha guadagnato l'1,7%, Parigi il 2% e Francoforte l'1,6%. Mentre resta alta l'attenzione ai numeri del Covid-19 e persistono forti tensioni sulla Brexit, gli investitori si sono concentrati sulle indicazioni positive arrivate dalle trimestrali di Daimler e Lvmh e sul fronte macro. In più, è stata ben accolta la notizia che la casa farmaceutica Pfizer prevede di avanzare negli Usa una richiesta di autorizzazione d'emergenza per la produzione del suo vaccino anti-Covid nella terza settimana di novembre, se l'attuale fase di sperimentazione si concluderà positivamente.