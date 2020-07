La giornata dei mercati 20 luglio 2020

Le Borse europee scommettono sulla “fumata bianca” tra i leader Ue nel difficile negoziato sul Recovery Fund e chiudono quasi tutte in rialzo la seduta del 20 luglio. I mercati attendono così l'esito della maratona, in corso da giorni, per capire la reale entità degli aiuti che l'Europa metterà in campo per ripartire dopo l'emergenza Covid e, soprattutto, a quali condizioni per i Paesi membri. Nell'attesa, a trainare il Ftse Mib ci ha pensato il risiko bancario, con l'indice milanese che ha chiuso in rialzo dell'1% (nonostante abbia pesato per lo 0,32% lo stacco del saldo del dividendo Enel)