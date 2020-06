La giornata dei mercati 22 giugno 2020

I timori crescenti per una seconda ondata di contagi hanno frenato i listini europei nella seduta del 22 giugno. A Piazza Affari - dove lo stacco cedole di 7 big ha pesato per lo 0,31% - il Ftse Mib ha perso lo 0,71% mentre a Parigi il Cac40 ha perso lo 0,6% e a Francoforte il Dax30 lo 0,55%. Gli investitori continuano ad avere come punti di riferimento la ripresa economica e i dati sul Covid-19. Da una parte si guarda ai dati macroeconomici, con alcuni segnali incoraggianti, dall'altra si valutano i numeri del coronavirus, con alcuni Stati americani che vedono i contagi in risalita con il rischio di nuove chiusure.