La giornata dei mercati 10 agosto 2020

Chiusura positiva nella seduta del 10 agosto per le Borse europee frenate solo parzialmente dalle vendite sul settore tecnologico che ha pagato più degli altri le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Cina su Hong Kong con le possibili conseguenze anche sugli accordi commerciali tra Pechino e Washington. Piazza Affari ha segnato un rialzo dello 0,69% nell'indice Ftse Mib. In grande evidenza Unipol(+5%) dopo la semestrale, giù il settore farmaceutico e il lusso. Fuori dal listino principale sotto i riflettori il crollo dei titoli del calcio con il -7% di Juventus Fc dopo l'eliminazione del club dalla Champions League 2019-20 e il -31% di AsRoma (che segue il -25% di venerdì) visto che il passaggio di controllo da Pallotta a Friedkin avverrà a valori per azione molto inferiori alle quotazioni di Borsa