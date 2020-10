La giornata dei mercati 14 ottobre 2020

Le Borse europee chiudono contrastate la seduta di mercoledì 14 ottobre, in cui anche Wall Street ha offerto pochi spunti nonostante il buon avvio della stagione delle trimestrali. A Piazza Affari, dove lo spread archivia la seduta in leggero rialzo a 120 punti base, l'Ftse Mib guadagna lo 0,25%. Balza Atlantia (+9,1%), forte fin dall'apertura con il disimpegno da Autostrade che sembra ormai in dirittura d'arrivo. Acquisti anche sui petroliferi e sul risparmio gestito. Deboli le banche.