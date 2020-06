La giornata dei mercati 19 giugno 2020

Il Covid negli Stati Uniti non molla la presa e, complici dati sul lavoro americano peggiori delle stime, manda in affanno le Borse europee, che chiudono in rosso la seduta del 18 giugno, segnata dai timori per una ripresa che appare in salita. Mentre la Bce certifica la paralisi economica del Vecchio Continente, e si moltiplicano i contagi in Cina e Brasile, a rendere nervosi i mercati sono i dati macro che arrivano dall'altra sponda dell'Atlantico e mostrano uno scenario di luci e ombre dopo la fine del lockdown. E così a fine giornata Piazza Affari lascia sul campo lo 0,51% appesantita soprattutto dall'andamento contrastato dei bancari, Londra cede lo 0,5%, Parigi e Francoforte circa l'1%. Spread in ribasso a 177 punti.