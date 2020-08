La giornata dei mercati 19 agosto 2020

Seduta positiva per le Borse europee, che hanno chiuso in rialzo, sui massimi di seduta, incoraggiate dal buon andamento di Wall Street. Così Milano ha segnato un +1,06%, Parigi +0,79%, Francoforte +0,74%, Madrid

+0,65%. Sotto i riflettori i numeri del Covid-19, con i contagi in

aumento in vari Paesi. Il baricentro della giornata è comunque spostato verso gli Stati Uniti, con i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve in arrivo in serata, le tensioni tra Washington e Pechino sul commercio e, sul fronte politico, lo scambio di attacchi tra Donald Trump e i democratici. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari gli spunti sono pochi: deboli Moncler (-1,17%) e i petroliferi (Saipem -0,87%, Tenaris -0,98%), sulla scia del calo del greggio. Sul mercato valutario, il dollaro rallenta la discesa, ma rimane ai minimi in 27 mesi, con l'euro che passa di mano a 1,1934 dollari (1,1944 in avvio e

1,1923 ieri) e 125,836 yen (126 all'apertura e 125,77 ieri). Il biglietto verde vale 105,66 yen ed è ai minimi dell'anno sulla sterlina a 1,3222. Infine, spread stabile a 145 punti.