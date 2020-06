La giornata dei mercati 29 giugno 2020

Le Borse europee hanno chiuso in positivo la seduta del 29 giugno, dopo un avvio incerto. Gli investitori, piuttosto che guardare i numeri allarmanti sulla diffusione del Covid in diversi Paesi, hanno preferito concentrarsi su una serie di dati macro positivi, soprattutto quello sulla fiducia nella zona euro. Inoltre, è stato apprezzato l'intervento del ministro delle Finanze tedesco che ha definito “proporzionato” il Qe della Banca centrale europea. Sono parole considerate distensive e che hanno spinto soprattutto i titoli degli istituti di credito. La migliore tra le Borse è stata Piazza Affari con un guadagno dell'1,7%, con Francoforte in rialzo dell'1,2% e Parigi dello 0,7%.