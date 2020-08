La giornata dei mercati 13 agosto 2020

Clima ferragostano per le Borse europee che chiudono in ribasso una giornata fiacca dopo gli acquisti delle ultime sedute. Il focus è soprattutto sull'America, dove sabato è atteso il vertice con la Cina per la revisione della fase 1 degli accordi commerciali. Piazza Affari cede lo 0,88% ma continuano a correre le banche, a partire da Banco Bpm (+3,5%)