La giornata dei mercati

Chiusura in deciso calo per le Borse europee nella seduta del 15 ottobre 2020. Gli investitori si sono fatti spaventare dalla paura di nuovi lockdown, dalle difficoltà a raggiungere un accordo sulle condizioni commerciali della Brexit e dall'incertezza sull'esito delle discussioni a Washington su nuovi stimoli all'economia. Così Milano ha perso il 2,7%, con lo spread in rialzo a 129 punti, ribassi oltre 2 punti per parigi e francoforte, Londra -1,7. I ribassi sono stati generalizzati, ma la sorte peggiore è toccata ai titoli del comparto turistico, automotive ed energetico. A Piazza Affari il Ftse Mib ha finito quasi completamente in rosso: si sono salvate solo Ferrari e Banco Bpm, quest'ultima sulle voci di una accelerazione nel dialogo con Credit Agricole per una possibile combinazione in Italia. In coda gli industriali e i petroliferi (Tenaris -5%, tra le peggiori sul listino principale). Ha pesato il nuovo ribasso del petrolio, sui rischi sulla domanda e nonostante il calo superiore alle stime delle scorte americane. In questo quadro si torna su asset rifugio come il biglietto verde, con il cambio euro/dollaro attorno a 1,17.SEGUI