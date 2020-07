La giornata dei mercati 21 luglio 2020

Seduta a doppia faccia per le Borse europee, dominate dall'euforia nella prima parte della giornata, sulla notizia del raggiunto accordo sul Recovery Fund, poi nel pomeriggio, dal così detto ‘sell on news', vendi sulla notizia, oltre che della debolezza del Nasdaq, che tuttavia si attesta su livelli da record. Milano, arrivata a guadagnare oltre il 2%, ha terminato in rialzo dello 0,49%. La migliore è stata Francoforte (+0,96), che ha provato anche ad azzerare le perdite del 2020. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche, spinte dalle scommesse sul risiko bancario che potrebbe iniziare se andrà in porto la fusione tra Intesa Sanpaolo e Ubi